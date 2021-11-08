Москва, , 18:18 — REGNUM 25-летний российский голкипер Илья Лантратов, выступающий за подмосковные «Химки», может продолжить карьеру в «Спартаке». Руководство «красно-белых» находится в поиске надежного вратаря в связи с неуверенной игрой Александра Максименко (худший показатель в чемпионате России по соотношению пропущенных мячей к количеству ударов в створ ворот) и завершением карьеры Артема Реброва.

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В текущем сезоне Илья Лантратов принял участие в четырнадцати матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых пропустил 22 мяча. На счету голкипера пять «сухарей».

Илья Лантратов выступает за «Химки» с 1 июля 2019 года после перехода из воронежского «Факела» на правах свободного агента. На данный момент трансферная стоимость Лантратова, по оценкам портала transfermarkt, составляет 2 миллиона евро.

В прошедшее летнее трансферное окно, по сообщениям СМИ, Лантратовым интересовался московский ЦСКА.