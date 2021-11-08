Сыктывкар, 8 ноября, 2021, 18:17 — ИА Регнум. За последние сутки в Коми выявили 400 случаев COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре — 110 случаев, Ухте — 83, Усинске — 31, Воркуте — 30, Сосногорском районе — 25. Под медицинским наблюдением находятся 14 434 человека.

Официально подтверждено 2 040 случаев летального исхода у пациентов с коронавирусом, пятеро из них умерли накануне, 7 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России коронавирус был выявлен у 39 400 человек.