Вашингтон, 8 ноября, 2021, 18:13 — ИА Регнум. США передадут Украине ещё два патрульных катера класса Island, сообщает 8 ноября пресс-служба посольства США в Киеве.

Noticiaaldia.com Катер береговой охраны типа Islands

«Эти катера станут частью помощи в сфере безопасности на $2,5 млрд, которую США предоставляют Украине с 2014 года. Они помогут укрепить морскую безопасность Украины и повысить её оперативную совместимость с НАТО», — указано в сообщении.

При этом в пресс-службе министерства обороны Украины заявляют, что указанные катера прошли в США соответствующее техническое обслуживание и довооружение.

«Это катера Береговой охраны США, которые в дальнейшем расширят боевые возможности ВМС Украины … в Азово-Черноморском регионе», — сообщили в украинском военном ведомстве.

Напомним, в 2018 году Украина получила два патрульных катера класса Island, списанных по техническому износу из состава Береговой охраны США.