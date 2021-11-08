Москва, 8 ноября, 2021, 18:12 — ИА Регнум. В РФ не стоит ждать существенного роста доли ипотечных займов в ближайшее время. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 ноября заявил член московского штаба Общероссийского народного фронта, эксперт тематической площадки ОНФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», зампред «Партии роста», предприниматель Сергей Демин.

Ипотека

«Доля ипотечного кредитования в общем объеме держится у отметки в 40%, по данным разных банков. И это немало. Большая часть займов, разумеется, направляется на текущие расходы потребителей. В 2021 годы существенно выросла доля ипотеки с низким первоначальным взносом — менее 20%, и срок выплаты увеличился почти до 20 лет, — сказал Демин. — Конечно, это сигнализирует о том, что возможности покупателей недвижимости ограничены. Сигналом к кризису, с моей точки зрения, может быть лишь рост просроченной задолженности. Сейчас он есть, но, скорее всего, связан с повышенным спросом на ипотеку в последние пару лет».

По словам Демина, постепенно произошло насыщение рынка.

«На фоне кризиса и корректировок ставки ЦБ банки ведут достаточно осторожную политику, поэтому существенного роста доли ипотечных займов в ближайшее время ждать не стоит. С моей точки зрения, самый существенный риск — эти дефицит новой жилплощади по приемлемой цене. Льготная ипотека существенно подтолкнула рынок, и у застройщиков фактически не осталось свободных квартир», — подытожил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее вероятность ипотечного кризиса в РФ оценил экономист Аяз Алиев.