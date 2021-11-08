Москва, , 19:29 — REGNUM Певец Лев Лещенко поддержал исполнительницу и телеведущую Ольгу Бузову. Об этом 8 ноября пишет издание Popcake.

Лев Лещенко Alexey Yushenkov

По словам Лещенко, общественность незаслуженно критикует Бузову. «Она яркая девочка, интересно работает. Её критикуют, но она труженица», — заявил певец, предложив наградить телеведущую почётным званием «Заслуженной артистки».

Ранее Ольга Бузова заявила, что руководство МХАТа не выплатило ей 450 тыс. рублей после отмены спектакля «Чудесный грузин» с её участием. По словам певицы, она намерена подать в суд в случае, если эту сумму не возместят.

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