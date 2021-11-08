Москва, 8 ноября, 2021, 18:10 — ИА Регнум. В краткосрочной перспективе в РФ не будет ипотечного кризиса, хотя в среднесрочной могут наступить сложные времена. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 ноября заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев.

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«В краткосрочной перспективе не стоит ждать кризиса, так как пока ипотечный рынок востребован и есть спрос на эти виды кредитов. В среднесрочной перспективе же, если на рынке не будут изменены условия кредитования, его могут ожидать сложные периоды», — сказал Алиев.

Как пояснил экономист, одним из признаков кризиса является рост рынка в основном за счет большого объема заемных средств.

«Даже на первоначальный взнос берется потребительский кредит, что создает высокую долговую нагрузку. А одним из рисков для ипотечного рынка является высокая доступность ипотеки при низких уровнях сбережений, — сказал Алиев. — На любом рынке после серьезного и бурного роста происходит коррекция, и чем выше был рост, тем ниже может просесть рынок. Также на это накладывается кризис, связанный с пандемией, и снижение уровня доходов населения».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в РФ может сжаться спрос на инвестиционную недвижимость.