Ханты-Мансийск, 8 ноября, 2021, 18:00 — ИА Регнум. Губернатор Югры Наталья Комарова шесть раз вакцинировалась «Спутником V». О своём необычном эксперименте она сообщила на встрече с депутатами Урая.

Оперативный штаб ХМАО Наталья Комарова

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При этом глава Югры ещё и переболела COVID-19. Причём она продолжала работать во время самоизоляции.

» Я сделала шесть прививок. Я участвую в эксперименте, исследовании. Я их сделала «Спутником V». Эти данные будут использоваться в результатах исследований», — отметила Наталья Комарова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Югре с 11 октября 2021 года введена обязательная вакцинация против COVID-19 для отдельных категорий граждан.