Архангельск, 8 ноября, 2021, 17:55 — ИА Регнум. За последние сутки в Архангельской области число больных ковидом пополнил 461 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

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Среди новых заболевших — 129 архангелогородцев, 48 северодвинцев, 45 жителей Вельского района, 36 — Плесецкого. Случаи заболевания также выявлены в Новодвинске, Коношском, Шенкурском и других районах области.

«В статистику включен один завозной случай: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителя региона, вернувшегося из поездки в НАО», — отметили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Архангельской области заявил о выходе региона на плато по ковид-заболеваемости.