Варшава, 8 ноября, 2021, 17:55 — ИА Регнум. Мигранты, пытающиеся прорваться в Польшу через её границу с Белоруссией, начали разрушать проволочные заграждения на границе, сообщает 8 ноября военное ведомство Польши.

Pixabay.com Колючая проволока

На странице минобороны Польши в Twitter опубликовано видео, демонстрирующее мигрантов, режущих колючую проволоку.

Кроме того, мигранты используют бревна для прорыва через заграждение. Для ликвидации образовавшихся дыр в проволочном заборе польские военные выстроили «живой щит», а также пытаются отогнать толпу с помощью вертолетов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал антикризисный штаб, усилена боеготовность войск, на границу отправились антитеррористические подразделения.