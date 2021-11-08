Москва, , 17:42 — REGNUM

Участники команды «Молодёжки ОНФ» продолжают осваивать навыки первой помощи пострадавшим и работы в условиях ЧС — от остановки крови до сердечно-легочной реанимации. Занятия проходят при поддержке МЧС России. Курсы добровольных спасателей прошли уже более 4 тысяч человек.

Лес рук — символ волонтерского движения ИА REGNUM

Игорь Кастюкевич. Автор «Обучение добровольцев совместно с МЧС России сегодня перешло в регулярный формат. Занятия не прерывались несмотря на праздничные и нерабочие дни. Наоборот, в это время, учитывая период каникул у студентов, обучающие встречи собрали еще больше желающих. У беды выходных не бывает, участники «Молодёжки ОНФ» работают в зонах ЧС в течение всего года. В 2021 команда помогала жителям Крыма и Амурской области после наводнения, в Якутии добровольцы ликвидировали последствия лесных пожаров. В условиях ЧС нужен готовый алгоритм поведения, от этого зависят оперативность и скорость реакции. Этому и учатся волонтёры у преподавателей — рассказал первый заместитель руководителя комитета по молодежной политике ГД, заместитель руководителя фракции «Единая Россия», руководитель «Молодёжки ОНФ»

С 1 по 5 ноября к лекциям и практическим занятиям присоединились воспитанники всероссийского проекта по социализации «трудных» подростков «Тренер».

В Кемеровской области, несмотря на осенние каникулы, участники проекта вместе с волонтерами «Молодёжки ОНФ» побывали на первом занятии в ГУ МЧС России. Курс добровольных пожарных рассчитан на месяц, первая встреча носила ознакомительный характер.

Екатерина Коншина. Автор «Спасать людей я хотела с детства. После нескольких недель в проекте «Тренер» у меня появились новые друзья, а теперь сбывается и моя мечта — получить навыки спасателей. После первых занятий я поняла, что всё зависит только от нас самих. Я благодарна команде «Молодёжки ОНФ» и проекту «Тренер» за то, что помогают укрепить веру в себя и получить новые знания, — поделилась впечатлениями участница проекта «Тренер» в Кемеровской области

Приступили к обучению с МЧС России также и волонтеры Саратовской области. Из-за противоэпидемиологических ограничений курс стартовал в онлайн формате. Лекцию провёл начальник отделения организации пожарной охраны управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Саратовской области Вячеслав Михайлов. Волонтеры начали изучать приемы первой помощи пострадавшим в условиях ЧС. В рамках курса добровольцам предстоит освоить основные правила работы в зонах чрезвычайных ситуаций и взаимодействия с населением, а также пройти противопожарную подготовку.

Тогда как в одних регионах волонтеры только начинают учиться, в других — уже заканчивают. В Иркутске, к примеру, завершился третий этап обучения добровольцев. На первых двух занятиях волонтеры изучали комплекс сердечно-легочной реанимации и способы остановки кровотечения. Третья обучающая встреча была посвящена неотложной помощи при переломах и правилам транспортировки пострадавших.

Михаил Кутелев. Автор «На этот раз занятия проводили наши друзья — волонтеры-медики. Нам показали, как правильно укладывать человека на носилки, из каких подручных средств можно сделать средство для транспортировки пострадавшего, каким образом фиксировать переломы и накладывать шины. Получилось познавательно, узнали много нового, — рассказал участник «Молодёжки ОНФ» в Иркутской области

В связи с эпидемиологической ситуацией в ряде регионов обучение добровольцев перешло в онлайн-формат. В Курской области профилактическое онлайн-занятие для студентов педагогического колледжа провели преподаватели ГИМС МЧС России. Старший инспектор ГИМС по маломерным судам Александр Гречишников рассказал о мерах предосторожности и правилах поведения на водных объектах в зимний период. Студентам показали видеоурок о спасении людей из ледяной воды. Завершилась встреча онлайн-диалогом добровольцев с инспектором в формате вопрос-ответ.