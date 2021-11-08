Варшава, 8 ноября, 2021, 17:38 — ИА Регнум. Нелегальные мигранты, прорывающиеся в Польшу, будут возвращены в Белоруссию, рассказала 8 ноября пресс-секретарь Подляского отделения польской пограничной охраны Катажина Зданович, передаёт РЕН ТВ.

Gémes SándorSzomSzed Нелегальные мигранты

ИА REGNUM), то, конечно, эти лица будут немедленно возвращены в Белоруссию». Зданович «Если они будут пересекать границу таким же способом, как сейчас (силовым — прим.), то, конечно, эти лица будут немедленно возвращены в Белоруссию».

По словам польской представительницы, в отношении нелегальных мигрантов, прорывающихся на территорию Польши, будут применяться различные средства — ради защиты польской границы.