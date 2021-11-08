Красногорск, 8 ноября, 2021, 17:41 — ИА Регнум. За минувшие сутки число жертв COVID-19 в Подмосковье увеличилось на 59 человек. Такие данные следуют из статистики, приведенной 8 ноября Московским областным штабом по борьбе с распространением коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Отметим, что эта цифра стала максимальным показателем смертности от COVID-19 с начала пандемии. До этого самое большое число жертв коронавируса в сутки на территории Подмосковья составляло 56 человек. Такой показатель был зафиксирован 7 ноября 2021 года.

Всего же, с начала распространения коронавируса, от COVID-19 в Московской области скончались 9 179 человек.