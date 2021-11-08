Курган, 8 ноября, 2021, 17:28 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки подтверждено 218 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 70 зафиксировано в Кургане, сообщает 8 ноября региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 215 случаев.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 8 ноября выявлено 40 655 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе к 8 ноября вылечились 33 546 человек, скончались 817 пациентов с COVID-19 (на три человека больше, чем днём ранее).