Москва, 8 ноября, 2021, 17:24 — ИА Регнум. Обвиняемый в браконьерстве депутат Госдумы Валерий Рашкин («КПРФ) готов сотрудничать со следствием, передает корреспондент ИА REGNUM 8 ноября.

Лось

«В целях обеспечения установления истины по делу, скорейшего завершения расследования, готов явиться к соответствующему следователю по его вызову, вместе с моим адвокатом для дачи необходимых объяснений, участвовать в иных следственных действиях», — говорится в письме Рашкина на имя главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

Депутат Госдумы Рашкин обвиняется в браконьерстве, возбуждено уголовное дело. Дело находится на контроле у главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. В день рождения комсомола у коммуниста в багажнике обнаружили части туши лося.

Вместе с тем для ведения процессуальных действий с депутатом Госдумы нижней палате парламента следует лишить Рашкина депутатской неприкосновенности по запросу Генпрокурора.