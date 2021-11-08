София, 8 ноября, 2021, 17:08 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека Болгарии Диана Ковачева официально обратилась к министру энергетики республики Андрею Живкову с просьбой рассмотреть вопрос о введении дополнительных субсидий и льгот на использование газа для населения страны. Об этом 8 ноября со ссылкой на офис болгарского омбудсмена сообщила софийская газета «24 часа».

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

«Сегодня правительство Республики Болгария компенсирует коммерческим потребителям электроэнергии каждый мегаватт-час, — отмечено в официальном обращении Ковачевой. — Следует применить такую практику для бытовых потребителей природного газа».

По словам чиновницы, государство располагает необходимыми финансовыми средствами на выделение соответствующей помощи не менее 700 тысячам квартиросъемщикам и владельцам домов. «В противном случае нашу страну захлестнут новые акции протеста», — резюмировала она.

Ранее официальная София была вынуждена констатировать резкий ежемесячный рост стоимости природного газа для частных хозяйств. В ряде регионов Болгарии тарифы на голубое топливо по сравнению с 2020 годом выросли в пять раз. По некоторым данным, оплатить услуги газоснабжения в предстоящий зимний период не сможет каждая вторая болгарская семья.