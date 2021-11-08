Москва, 8 ноября, 2021, 17:07 — ИА Регнум. Газопровод «Северный поток — 2» готов к началу эксплуатации, сообщает 8 ноября ТАСС со ссылкой на начальника департамента «Газпрома» Алексея Финикова.

Harald Hoyer Трубы «Северного потока-2»

П утверждению агентства, такое заявление было сделано 8 ноября на закрытой телефонной конференции с инвесторами проекта.

«Газопровод «Северный поток — 2» завершен и готов к запуску», — цитирует агентство слова Финикова.