Бишкек, 8 ноября, 2021, 16:19 — ИА Регнум. Столица Киргизии занимает первое место в антирейтинге крупнейших городов мира с самым грязным воздухом «World Air Quality».

Vmenkov Бишкек

Последние несколько лет Бишкек входит в список городов, которым присвоен статус «Very unhealthy» («Очень нездоровый») — уровень загрязнения воздуха в нём признан опасным для жизни.

Сейчас концентрация мелкодисперсных частиц PM2.5 в атмосфере киргизской столицы достигает 248,1 микрограмм на кубический метр, что в почти в 25 раз выше рекомендуемого Всемирной организацией здравоохранения среднегодового значения качества воздуха.

На втором месте в антирейтинге расположился индийский город Дели, а на третьем — пакистанский Лахор.

Также в десятку городов с самой грязной атмосферой вошли Мумбаи, Карачи, Калькутта, Дакка, Скопье, Лос-Анджелес и Янгон.