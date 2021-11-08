Красногорск, 8 ноября, 2021, 16:12 — ИА Регнум. Темпы вакцинации в Подмосковье сократились. Об этом 8 ноября заявила зампред правительства — министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По её словам, спад произошел в период нерабочих дней на территории Подмосковья.

«В нерабочие дни темпы вакцинации снизились. Если на позапрошлой неделе было 26,7 тыс. вакцинаций в сутки, то на нерабочей неделе это 17,5 тыс. вакцинаций в сутки. Из них первым компонентом прививались 9 тыс.», — сказала Стригункова.