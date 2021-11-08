Красногорск, 8 ноября, 2021, 16:12 — ИА Регнум. Ситуация с госпитализацией болеющих COVID-19 граждан стабилизировалась в Подмосковье. Об этом 8 ноября заявила зампред правительства — министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам зампреда правительства, в Подмосковье наблюдается снижение числа случаев госпитализаций пациентов с COVID-19.

«По количеству госпитализаций ситуация стабильна. Она у нас даже снизилась на 3% на прошедшей неделе. Выписка превышает госпитализацию, что позволяет нам держать достаточно свободного коечного фонда для приема наших пациентов», — сказала Стригункова.