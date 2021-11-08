Тюмень, 8 ноября, 2021, 15:07 — ИА Регнум. В Тюменской области 43% аптек нарушают ценообразование на одноразовые маски. Об этом сообщает пресс-служба Тюменского регионального отделения «Молодой гвардии «Единой России».

Пресс-служба Тюменского РО ВОО «Молодая Гвардия» Аптечный мониторинг в Тюмени

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Коронавирус и ограничения в России — трансляция»

Тюменские молодогвардейцы 8 ноября завершили мониторинг цен в 300 аптеках на наличие противовирусных препаратов и средств индивидуальной защиты, который стартовал 1 октября в связи с растущей заболеваемостью COVID-19 в регионе.

Активисты выяснили, что в 29 аптеках региона препарат «Тамифлю» отсутствует. Также противовирусный препарат не соответствует ценовой категорий Федеральной антимонопольной службы в 27% аптек Тюменской области. Отмечено превышение цены на препарат «Парацетамол» — в 75% аптек стоимость данного лекарственного средства не соответствует правилам ценообразования. Как показал мониторинг, наценка на одноразовые маски нарушена в 43% аптек Тюменской области.

Наценка на маски не должна превышать 10 копеек за единицу товара от закупки по региону, отмечают тюменские молодогвардейцы. Однако наблюдается местами превышение цены в 50 раз.

«Ранее мы запускали мониторинг цен на лекарства в период карантина. Стоит отметить, что на основные противовирусные препараты — «Арбидол», «Кагоцел» и «Ибупрофен» — нарушения в ценовой категории не выявили», — сообщил руководитель Тюменского регионального отделения «Молодой Гвардии» Владимир Сбитнев.

Информацию о нарушениях молодогвардейцы передали в Федеральную антимонопольную службу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что тюменские молодогвардейцы ещё до пандемии COVID-19 вели мониторинг стоимости и наличия противовирусных препаратов и средств индивидуальной защиты в связи с сезонным подъёмом ОРВИ и гриппа.