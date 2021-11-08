Бишкек, , 15:06 — REGNUM Компания «Северэлектро» установила лимит мощности потребления электроэнергии для жителей столицы Киргизии, а также Чуйской и Таласской областей. Об этом сообщили в пресс-службе энергопоставщика.

Счетчик Pixabay.com

Для абонентов с однофазным вводом на счётчиках выставлено ограничение мощности до 5 киловатт, а для абонентов с трехфазным вводом — до 10 киловатт.

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Энергетики объясняют такие меры «необходимостью рационального использования водно-энергетических ресурсов и соблюдения лимитов потребления электроэнергии».

В «Северэлектро» обещают снять ограничения, если удастся накопить больше воды в водохранилище при Токтогульской ГЭС — крупнейшем энерговырабатывающем предприятии республики.

Отметим, сейчас в Токтогульском водохранилище имеется лишь 11,8 млрд кубометров воды, что является самым низким показателем за последние несколько лет.

Жители Киргизии в соцсетях жалуются на то, что из-за столь жёстких лимитов по мощности энергопотребления они не могут нормально использовать бытовые электроприборы — вскипятить чайник, запустить стиральную машину, воспользоваться бойлером чтобы помыться и так далее.

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