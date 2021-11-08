Красногорск, 8 ноября, 2021, 15:12 — ИА Регнум. По состоянию на 8 ноября в рамках всероссийской переписи населения на территории Подмосковья было насчитано 8,2 млн жителей. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По мнению главы Подмосковья, эта цифра не является окончательной и к 14 ноября должна будет еще увеличиться.

«14 ноября заканчивается перепись населения. Уже сегодня, по официальным данным Росстата, в Московской области проживает 8,2 млн жителей. Это больше, чем мы говорили в разное время. Регион растет. Мы видим за неделю до окончания переписи, что у нас проживает 8,2 млн человек. К концу переписи цифра увеличится. К чему разговор — к тому, что регион активно растет, особенно муниципалитеты, которые прилегают к столице. Это требует от нас своевременного решения тех проблем и хлопот, которые возникают», — сказал Воробьев.