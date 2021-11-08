Владимир, 8 ноября, 2021, 14:49 — ИА Регнум. Во Владимирской области 8 ноября подтвержден 321 новый случай заражения коронавирусом — на три меньше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Minzdrav-irkutsk.ru Коронавирус

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Всего в области были зарегистрированы 65 тыс. 389 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 52 тыс. 957 пациентов, в том числе 43 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 2293 человека. За последние сутки подтверждено четыре новых летальных случая.