Черкесск, 8 ноября, 2021, 14:49 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии вновь увеличилась смертельная статистика по умершим от последствий COVID-19. За последние сутки скончались еще десять человек. С начала ноября умерли 62 пациента с ковид, а за все время пандемии врачи не смогли спасти 811 пациентов, сообщили 8 ноября в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За последние дни в Карачаево-Черкесии установилось так называемое плато в пределах 82−87 новых случаев в сутки по числу новых заразившихся коронавирусом. Общее количество носителей инфекции достигло 28 191 человека. Из них сумели справиться с болезнью 24 527 пациентов, в том числе 89 — за прошедшие сутки.

В ковид-госпиталях в настоящее время проходят лечение 902 человека, остальные заразившиеся лечатся амбулаторно ввиду относительно легкого течения болезни.