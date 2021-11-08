Самара, 8 ноября, 2021, 14:50 — ИА Регнум. 1736 новых носителей коронавируса выявили за сутки в Самарской области. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба областного правительства.

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Сообщается, что всего в области выявили 146 100 случаев заражения этой инфекцией. При этом скончались 4833 пациента с COVID-19, в том числе смерть 23-х таких пациентов была констатирована за минувшие 24 часа.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в Самарской области справились с вирусом 109 249 человек, в том числе 887 человек победили вирус за минувшие 24 часа.

Согласно данным на 7 ноября, в регионе за сутки выявили 1695 носителей коронавируса.