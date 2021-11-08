Липецк, 8 ноября, 2021, 14:44 — ИА Регнум. В Липецкой области 8 ноября подтверждено 402 новых случая заражения коронавирусом — на пять меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего на территории региона был выявлен 65 тыс. 861 положительный результат исследования.

За весь период наблюдения 57 тыс. 998 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 392 — за последние сутки.

За весь период скончались 2146 человек. 15 новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.