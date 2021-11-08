Варшава, 8 ноября, 2021, 14:19 — ИА Регнум. Вторжение около тысячи нелегальных мигрантов из Белоруссии при содействии Госпогранкомитета Белоруссии обсуждает на экстренном совещании в Варшаве польское правительство. Минобороны Польши и ГПК Белоруссии опубликовали фото и видео из приграничной зоны в районе переходов «Брузги» — «Кузница» на белорусско-польской границе.

Beentree Граница Польши и Белоруссии

Экстренно собранный антикризисный штаб польского правительства обсуждает методы, которыми возможно ответить на очередную провокацию официального Минска. Участие в совещании принимают глава польского правительства Матеуш Моравецкий, вице-премьер Ярослав Качиньский, министр обороны Мариуш Блащак, глава МИД Пётр Вавжик.

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Белорусские пограничники через государственные телеканалы Белоруссии сообщили, что нелегальные мигранты уже ушли за белорусскую границу в сторону Польши. Варшава эту информацию не подтверждает.

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Основной вариант реакции Варшавы на очередное проявление «гибридной агрессии» Минска — «выдавливание» нелегальных мигрантов обратно в Белоруссию. Министр обороны Польши сообщил, что 12 тысяч польских военнослужащих приведены в боеготовность.