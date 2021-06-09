Ростов-на-Дону, 8 ноября, 2021, 13:57 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону капитально отремонтируют городскую больницу №1 имени Семашко. Стоимость работа оценивается более чем в 500 млн рублей. Электронный аукцион объявлен на сайте госзакупок.

Иван Шилов ИА REGNUM Больница

Поиском подрядчика занимается городское управление капитального строительства. Средства будут направлены на подготовительные работы, ремонт зданий больницы, имеющих статус объектов культурного наследия регионального значения, закупку оборудования. Работы запланированы на 2022−2023 годы.

ИА REGNUM напоминает, что ранее возникла острая нехватка средств на ремонт поликлиники городской больницы №1 имени Семашко. Предельная стоимость ремонта составляла 197,8 млн рублей, в то время как предполагаемая стоимость была определена в размере 547 млн рублей.