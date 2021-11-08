Йошкар-Ола, 8 ноября, 2021, 13:54 — ИА Регнум. За последнюю неделю ситуация с коронавирусом стабилизировалась по Приволжскому федеральному округу. Об этом заявил глава Росздравнадзора Алла Самойлова в ходе визита в Марий Эл.

Пресс-служба минздрава Марий Эл Глава Росздравнадзора Алла Самойлова в одном из медучреждений Марий Эл

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В то же время по-прежнему наблюдается увеличение числа пациентов, которые попадают на реанимационную койку в тяжелом состоянии.

«Почти в каждом субъекте, в том числе при посещении «красной зоны» госпиталя, мы наблюдаем, что большинство пациентов — не привитые, в том числе пациенты, которые лежат на реанимационных койках под серьезным потоком кислорода. И это пациенты с тяжелой сопутствующей патологией — сахарным диабетом, артериальной гипертонией», — констатировала руководитель федерального ведомства.

В Марий Эл Самойлова посетила Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн, где проходит лечение пациентов с коронавирусом, Республиканский онкологический диспансер, Перинатальный центр в Йошкар-Оле, поликлинику № 3 Йошкар-Олинской городской детской больницы.

ИА REGNUM напоминает, за минувшую неделю в ряде регионов Приволжского федерального округа ежедневный прирост числа новых случаев заражения коронавирусом незначительно снизился, в некоторых регионах этот показатель не изменился. Однако в Марий Эл впервые за последние несколько недель число госпитализаций за сутки снизилось до 78. Ранее ежедневно в регионе госпитализировали более 130 человек.