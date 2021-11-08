Варшава, 8 ноября, 2021, 13:44 — ИА Регнум. Власти Польши повысили боевую готовность войск территориальной обороны из-за ситуации на границе с Белоруссией, говорится в официальном аккаунте войск в Twitter.

Beentree Граница Польши и Белоруссии

«Мы повышаем готовность наших сил к поддержке пограничной стражи. 100% солдат 1-й, 2-й, 4-й бригад Войск территориальной обороны находятся в 6-часовой готовности к действию», — говорится в сообщении.

По словам министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака, на границе с Белоруссией несут службу уже более 12 тыс. солдат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава президентского Бюро международной политики Польши Якуб Кумох заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко, «опираясь на КГБ, планирует очередную провокацию на границе с ЕС с использованием людей в качестве живых щитов».

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