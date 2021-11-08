Нальчик, 8 ноября, 2021, 13:37 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии не стали продлевать нерабочие дни после 7 ноября, для этого имеются объективные условия: не наблюдается резкого прироста больных COVID-19, зато растет число привитых. Об этом сообщил глава республики Казбек Коков. При этом он подтвердил необходимость продления и строгого соблюдения ограничительных противоковидных мер.

Kremlin.ru Казбек Коков

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"В последнюю неделю в регионе не наблюдается скачкообразного роста заболеваемости. Есть неплохие показатели по динамике вакцинации. Необходимо продолжить контроль за соблюдением режима QR-кодов и мер профилактики. Не хотелось бы вновь вводить режим нерабочих дней, нарушая жизненный цикл республики», — цитирует Кокова его пресс-служба.

С 8 ноября в Кабардино-Балкарии к обычному графику учебы приступили школьники, отдыхавшие с 23 октября. Однако студентам колледжей и организациям дополнительного образования порекомендовали дистанционную форму обучения.

Кроме того, режим самоизоляции продолжается для лиц старше 60 лет, которые не работают и не привились. Действие QR-кодов продолжается при посещении массовых мест пребывания людей: на предприятиях общепита, спорта и культуры, сферы услуг и туристического сектора — в гостиницах, на канатных дорогах.

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