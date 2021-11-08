Улан-Удэ, 8 ноября, 2021, 13:31 — ИА Регнум. Глава Бурятии Алексей Цыденов назвал условия для отмены пропускного режима по QR-кодам. По его словам, это произойдёт при достижении доли привитых от коронавируса в 80%.

Александр Полегенько ИА REGNUM Введение QR-кодов

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«Если в течение месяца мы достигнем этого, то до конца года ждать не будем и систему QR-кодов уберём. У нас вакцинированные всё равно заболевают, но процент гораздо ниже, люди болеют легко», — передаёт его слова портал «Инфпол».

Он добавил, что после приобретения коллективного иммунитета, COVID-19 останется существовать наряду с гриппом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Бурятии опроверг информацию о поголовной вакцинации студентов от коронавируса. Обязательные прививки введены лишь для учащихся, проживающих в общежитии. Для остальных действует лишь рекомендация.