Киев, 8 ноября, 2021, 13:23 — ИА Регнум. Россия может быть причастна к организации митингов против обязательной вакцинации. Такое предположение высказывал журналист Дмитрий Гордон.

Вакцинация

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В программе «Украина с Тиграном Мартиросяном» на телеканале «Украина 24» он указал на идентичность лозунгов, используемых на акция протеста против вакцинации на Украине и в Молдавии. По его словам, это «чётко отслеживается».

«Это всё Российская Федерация опять мутит в рамках гибридной войны, потому что чем хуже у нас, тем лучше россиянам», — считает Гордон.

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Журналист напомнил о том, что вакцинация важна для сохранения жизней во время эпидемии коронавируса. Он добавил, что переубедил уже многих своих знакомых относительно необходимости привиться от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября жители Украины вышли на улицы в знак протеста против обязательной вакцинации и карантина. В центре Киева у здания Верховной рады несколько сотен человек перекрыли улицы и потребовали отмены карантинных ограничений, в частности, возвращения учеников школ к очной форме обучения.