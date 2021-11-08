За неделю в Псковской области выявлено 156 нарушений эпидрежима
Псков, 8 ноября, 2021, 13:24 — ИА Регнум. За минувшую нерабочую неделю в Псковской области выявлено 156 нарушений правил соблюдения противоэпидемиологических мер. Об этом 8 ноября сообщили в региональном оперативном штабе.
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Всего за период с 1 по 7 ноября органами исполнительной власти Псковской области и подразделениями аппарата администрации области проведено 252 рейдовых мероприятия. Было выявлено 50 нарушений, составлено 29 административных протоколов по статье
«Органами местного самоуправления проведено 647 рейдов. Выявлено 106 нарушений, составлено 98 административных протоколов по статье