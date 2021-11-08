Псков, 8 ноября, 2021, 13:24 — ИА Регнум. За минувшую нерабочую неделю в Псковской области выявлено 156 нарушений правил соблюдения противоэпидемиологических мер. Об этом 8 ноября сообщили в региональном оперативном штабе.

Yarregion.ru Рейд по соблюдению масочного режима

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Всего за период с 1 по 7 ноября органами исполнительной власти Псковской области и подразделениями аппарата администрации области проведено 252 рейдовых мероприятия. Было выявлено 50 нарушений, составлено 29 административных протоколов по статье 20.6.1. КоАП РФ (20 — в отношении физических лиц, два — в отношении должностных лиц, семь — в отношении юридических лиц).