Рязань, 8 ноября, 2021, 13:20 — ИА Регнум. В Рязанской области 8 ноября подтверждён 241 новый случай заражения коронавирусом, что на один случай меньше, чем выявлено сутками ранее, сообщили корреспонденту ИА REGNUM оперативной рабочей группе правительства региона. Вторые сутки подряд регистрируется по 20 летальных исходов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в Рязанской области выявлено 49 889 носителей инфекции. Справились с заражением 43 154 человека, из них 43 — выписаны за минувшие сутки. В лечебных учреждениях находится 1 131 пациент с COVID-19, в том числе 30 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

По данным федерального оперштаба, от осложнений, вызванных коронавирусом, в регионе скончались 1 542 человека.