Тюмень, 8 ноября, 2021, 13:13 — ИА Регнум. В Тюменской области с начала пандемии COVID-19 проведено более трёх миллионов ПЦР-тестов. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Permkrai.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Россия борется с пандемией — трансляция»

Тюменская область занимает седьмое место среди субъектов РФ по количеству проведённых исследований на COVID-19. За прошедшую неделю в регионе проведено более 50 тысяч тестирований на наличие коронавируса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Тюменской области на 8 ноября коронавирусом заразились 73 533 человека, выздоровели 59 232, скончался 2 461 пациент с COVID-19 (на 13 человек больше, чем днём ранее).