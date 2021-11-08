Пенза, 8 ноября, 2021, 13:25 — ИА Регнум. В Пензенскую область в минувшие выходные доставили 2475 комплектов вакцины против коронавирусной инфекции «КовиВак». На сегодняшний день новая партия препарата распределяется по медучреждениям, сообщает 8 ноября региональный минздрав.

Covivac.ru Вакцина «КовиВак»

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Дозировка поступившей вакцины составляет пять доз в одной ампуле, то есть одна ампула рассчитана на пять человек.

По состоянию на 8 ноября в Пензенской области иммунизацию антиковидными вакцинами прошли 642 711 человек. Полностью прошли курс 497 844 жителя.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Пензенской области приглашают принять участие в онлайн-флешмобе «Привился — значит защитил». Акция стартовала 8 ноября и продлится до 8 декабря.

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