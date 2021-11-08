Томск, 8 ноября, 2021, 13:10 — ИА Регнум. По состоянию на 8 ноября в Томской области подтверждено 49 975 случаев заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном оперативном штабе.

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За прошедшие сутки в регионе выявлен 271 носитель коронавируса, выздоровели 53 человека. Общее число выздоровевших в Томской области — 38 708 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября в регионе COVID-19 диагностировали у 274 человек.