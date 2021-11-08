Улан-Удэ, 8 ноября, 2021, 13:09 — ИА Регнум. В Бурятии нет решения об обязательной вакцинации против коронавируса всех учащихся вузов и ссузов. Об этом заявил глава республики Алексей Цыденов, комментируя появившуюся в СМИ информацию о поголовных прививках в Бурятии.

Андрей Ринчино Бурятский государственный университет. Улан-Удэ

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Россия борется с пандемией — трансляция»

По его словам, в настоящее время в обязательном порядке прививают лишь студентов, проживающих в общежитии. При этом всем остальным рекомендовано пройти вакцинацию.

«Пропустить сессию, пролежав с ковидом? Потом что? «Академ» брать? Мне кажется, что студенты наоборот сами наиболее заинтересованы защититься. Слишком много зависит от того, что сессию пропустил, это большие последствия», — передаёт «Байкал-Daily» слова главы.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала нерабочих дней в республике темпы вакцинации практически удвоились. В Бурятии также введена система QR-пропусков для посещения общественных заведений.

Читайте также: В Бурятии после введения QR-кодов резко выросли темпы вакцинации