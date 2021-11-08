В Омской области жертвами COVID-19 стали уже 2550 человек
Омск, 8 ноября, 2021, 12:53 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области скончались 12 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает 8 ноября сайт «Стопкоронавирус.рф».
Михаил Рифтин ИА Красная Весна
Аппарат ИВЛ
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С начала пандемии в Омской области жертвами коронавирусной инфекции стали 2550 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в регионе выявлено 101 635 носителей коронавируса, выздоровели 78 730 человек.