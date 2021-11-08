Минск, 8 ноября, 2021, 12:51 — ИА Регнум. Многочисленная группа беженцев с вещами движется вдоль трассы к границе с Польшей. Об этом 8 ноября сообщил пограничный комитет Белоруссии.

Gémes Sándor/SzomSzed Мигранты

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«Пограничная стража Польши неоднократно рапортовала о том, как тысячами вытесняет мигрантов к границе с Беларусью. На подобный шаг отчаяния беженцев сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей», — говорится в сообщении погранкомитета в телеграм-канале.

В комитет отметили, что белорусской стороной принимаются необходимые меры для обеспечения бесперебойного функционирования каналов международных сообщений, а также безопасности людей, двигающихся по автомагистрали.

В пресс-службу УВД Гродненского облисполкома заявили, что милиция Гродненской области Белоруссии отслеживает ситуацию с движением беженцев к границе с Польшей.

Заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик считает, что власти Белоруссии хотят довести ситуацию на границе двух стран до жертв.

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«Я убежден, это даже не впечатление, а я убежден, что белорусские власти стремятся к эскалации, к эскалации, которая приведет к тому, что будут смертельные жертвы на какой-либо из сторон», — заявил замглавы МИД в эфире Польского радио.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что белорусские силовики якобы «строят специальную инфраструктуру для переправки нелегальных мигрантов в Польшу».