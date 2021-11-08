Грозный, 8 ноября, 2021, 12:51 — ИА Регнум. В Чечне прошел розыгрыш призов среди вакцинированных жителей региона. Его объявила мэрия Грозного по случаю Дня города. Первый приз — автомобиль «Hyunday Solaris» — достался Исламу Палаеву, сообщили в пресс-службе мэрии чеченской столицы.

Автомобиль

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Кроме того, получили призы по 100 тыс. рублей еще десять человек. Напомним, в розыгрыше призов среди вакцинированных автоматически участвовали все граждане, привившиеся против коронавируса в медицинских организациях города Грозного.

«Результаты конкурса были объявлены во время праздничного концерта, посвященного Дню города Грозного. По итогам лотереи призовой фонд разделили между собой 11 человек», — говорится в сообщении мэрии.

При этом, уточняется, что на этом конкурс не прекращается, мэрия Грозного объявила о начале нового розыгрыша.

«Не упустите возможность защитить себя и своих близких, а заодно получить денежное вознаграждение или стать счастливым обладателем новой машины», — призвали в администрации.

Согласно данным минздрава республики, в Чечне привиты от COVID-19 более 692 тысяч жителей, что составляет 91,3% от плана.