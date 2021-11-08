Калуга, 8 ноября, 2021, 13:31 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 211 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUMсо ссылкой на информацию федерального штаба от 8 ноября. Днём ранее, 7 ноября, в регионе было зарегистрировано 207 случая.

Samregion.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Россия борется с пандемией — трансляция»

С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 54 535 человек, 51 456 человека выздоровели. За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли семь человек. Всего с начала пандемии в регионе скончались 896 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.

По информации министра здравоохранения области Константина Пахоменко, в медучреждениях развёрнуто 2 700 инфекционных коек. На стационарном лечении в настоящее время находится 2 221 пациент, в том числе 153 пациента в реанимации (из них 19 на инвазивной вентиляции лёгких, 113 — на ИВЛ). Свободный коечный фонд составляет 17,7% (479 коек). Охват тестированием составляет 318,4 на 100 тыс. населения. С начала пандемии обследованы 1 млн 100 тыс. 191 человек. За прошедшую неделю обследовано 21 383 человека (в среднем 3 054 в сутки).