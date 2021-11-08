Оренбург, 8 ноября, 2021, 12:29 — ИА Регнум. В Оренбургской области выявили 405 новых заражений коронавирусом, что на один меньше предыдущего суточного показателя. Об этом 8 ноября сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Россия борется с пандемией — трансляция»

С конца марта 2020 года в регионе зафиксировано 92 644 случая заражения. Выздоровели 78 646 оренбуржцев.

В COVID-центрах на сегодняшний день находятся 2411 человек. Состояние 795 пациентов медики оценивают как тяжелое. К аппаратам ИВЛ подключены 175 человек, еще 1708 пациентов получают кислородную поддержку.

Общее число жертв заболевания в Оренбуржье достигло 2750. За последние сутки зарегистрирован 21 летальный исход по причине COVID-19.