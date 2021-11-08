Тюмень, 8 ноября, 2021, 12:26 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выявлено 347 случаев заражения коронавирусом. Об этом 8 ноября сообщает региональный оперативный штаб.

Mos.ru Коронавирус

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Днём ранее в регионе суточный прирост заражений коронавирусом составил 348 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 8 ноября коронавирусом заразились 73 533 человека, выздоровели 59 232 человека. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», с начала пандемии на 8 ноября в регионе скончался 2 461 пациент с COVID-19 (на 13 человек больше, чем днём ранее).