Кызыл, 8 ноября, 2021, 11:57 — ИА Регнум. В Туве за прошедшие сутки подтверждено 69 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, наибольший прирост зафиксирован в Кызыле, где выявлен 21 новый носитель.

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Диагноз также подтвердился у жителей Улуг-Хемского (+12), Кызылского (+8), Тандинского (+8), Дзун-Хнемчикского (+6) и других районов, а также города Ак-Довурак (+5).

«Из 69 заболевших мужчин — 27, женщин — 42. По возрасту: детей до 17 лет — 21, от 18 до 49 лет — 36, от 50 до 64 лет — 10, старше 65 лет — 2», — отметили в минздраве.

По данным портала «Стопкоронавирус», за весь период пандемии в республике зарегистрировано 29 158 случаев инфицирования. Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 25 448 человек, в том числе 37 за последние сутки. Скончались 285 пациентов.