Пермь, 8 ноября, 2021, 11:57 — ИА Регнум. В Пермском крае выявили 712 новых заражений коронавирусом, что на два больше, чем днем ранее. Прикамье остается в первой десятке российских регионов по числу заразившихся за сутки. Об этом 8 ноября сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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С начала пандемии в Пермском крае зарегистрирован 125 451 носитель коронавируса. Оправились от коронавирусной инфекции 105 578 пермяков.

На сегодняшний день в больницах лечение получают 4035 пациентов с COVID-19. В тяжелом состоянии находятся 488 человек. Из них 225 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

Число жертв заболевания достигло 6088 человек. За последние сутки умерли 38 пермяков.