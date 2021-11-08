Чебоксары, 8 ноября, 2021, 11:54 — ИА Регнум. В Чувашии суточное число вновь выявленных случаев заражения коронавирусом осталось практически на прежнем уровне. И подтверждены очередные летальные исходы. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По сведениям на 8 ноября, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 39 246 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 179. Напомним, что за 6 ноября подтверждено 180 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Вылечились 34 359 ковидных больных, что составляет 87,55% от общего числа подтверждённых случаев заражения. Из них за последние сутки выздоровели 85 человек.

Жертвами коронавируса в Чувашии стали ещё 18 ковид-пациентов. Таким образом, всего скончались 2900 жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Чувашии Олег Николаев назвал сбоем сокращение сроков действия QR-кодов о вакцинации на портале «Госуслуги», поручив профильному ведомству разобраться в ситуации.