Салехард, 8 ноября, 2021, 11:50 — ИА Регнум. На Ямале усилены меры предотвращения распространения коронавируса. В регионе вводится ряд ограничений, сообщает региональный оперативный штаб.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Россия борется с пандемией — трансляция»

Ямальцы старше 60 лет должны соблюдать самоизоляцию до 31 декабря включительно. Исключение сделано для вакцинированных, переболевших COVID-19 менее 6 месяцев назад.

Работодатели обязаны перевести на дистанционный режим работы для вакцинации в течение четырёх недель (в случае отсутствия медицинских противопоказаний) сотрудников старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

Запрещено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания с 23:00 до 6:00.

Невакцинированные и не переболевшие COVID-19 для посещения досуговых заведений в дополнение к отрицательному результату ПЦР-теста должны предъявить медицинский документ, подтверждающий наличие противопоказаний к вакцинации.

Всем работодателям рекомендовано сотрудников при вакцинации освобождать от работы в течение двух дней с сохранением зарплаты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Ямале с 25 октября посещать ночные клубы, детские центры, предприятия общепита, фитнес-центры, салоны красоты, кинотеатры, театры и другие досуговые заведения можно лишь при наличии: сертификата о вакцинации от COVID-19 и (или) QR-кода, или справки о перенесённом заболевании не более шести месяцев назад и (или) соответствующего QR-кода, отрицательного ПЦР-теста, полученного не более чем за три дня до посещения заведения.