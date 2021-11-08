Джакарта, 8 ноября, 2021, 11:41 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в провинции Центральный Сулавеси, сообщает Detik.

Zeml.info Землетрясение

Землетрясение произошло 8 ноября в 12:05 по западно-индонезийскому времени.

Эпицентр землетрясения находилсяв 81 км к северо-востоку от островов Бангай. Очаг землетрясения залегал на глубине 11 км.

Как сообщало ИА REGNUM, у берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9.

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